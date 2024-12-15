Донеччани пішли на зимову паузу на мінорній ноті

У неділю, 15 грудня, донецький «Шахтар» у центральному матчі 17-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічався з «Поліссям». Безкомпромісна боротьба завершилась несподіваним голом у доданий час і поразкою «гірників». Наставник донеччан Маріно Пушіч додав перцю до сенсаційного результату, відмовившись після гри тиснути руку тренеру житомирців Імаду Ашуру.

УПЛ, 17-й тур

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:0

Гол: Михайліченко, 90+1

Вже на старті зустрічі Конопля ледь не привіз гол у свої ворота, вибивши м'яч на ногу Караману, але сам встиг заблокував удар гравця «Полісся». За трохи Зубков помітив, що Кудрик вийшов далеко з воріт і вирішив закинути йому «за комірець» – сфера пройшла над поперечиною. Судаков прострілював у воротарський, але Зубков не дотягнувся на замикання.

Незадовго до перерви Гуцуляк стріляв у дальній кут – Різник врятував. За мить Педрінью невдало вибивав м'яч і той рикошетом ледь не залетів у ворота – Різник перевів на кутовий. Найнебезпечніший момент «Полісся» створило на останній хвилині, коли Кушніренко метрів з 20-ти влучив у поперечину.

Він же по перерві бив низом і кіпер «Шахтаря» лише з другої спроби зумів зафіксувати м’яч. На 59-й хвилині Кевін з лівого флангу закручував у нижній кут – поруч зі стійкою. В останні 15 хвилин «Шахтар» створив низку моментів, яким, однак, бракувало акцентованого завершального удару. «Полісся» вистояло і таки знайшло свій шанс: вже у доданий час Михайліченко отримав передачу за спини захисників у воротарський, розвернувся зробив пару кроків і прошив Різника.

Перемога дозволила «Поліссю» набрати 27 очок і закріпитись у топ-5 УПЛ, «Шахтар» з 33-ма пунктами третій.