Кияни залишаються єдиною командою, яка не набрала жодного очка

У четвер, 12 грудня, київське «Динамо» в межах 6-го туру Ліги Європи на виїзді зустрічалось з іспанським «Реал Сосьєдадом». Створити сенсацію і здобути першу перемогу киянам, на жаль, не вдалось. Шоста поразка поспіль і, як наслідок, остаточно втрачений шанс на плей-оф турніру.

Ліга Європи, 6-й тур

«Реал» Сосьєдад (Іспанія) – «Динамо» (Україна) – 1:0

Голи: Оярсабаль, 19 (п.), 33, Бекер, 24,

«Динамо» стадіоні «Аноета» протрималось лише 17 хвилин, поки Попов не привіз пенальті у свої ворота, заваливши Оярсабаля у штрафному. Сам постраждалий і пішов виконувати одинадцятиметровий. Бущан потягнув удар з позначки, але іспанець встиг першим на добивання.

В середині тайму Бекер подвоїв перевагу басків, з гострого кута поціливши у ближню дев’ятку. За трохи Оярсабаль оформив дубль, пробивши з близької відстані під поперечину. Господарі продовжили атакувати, створюючи момент за моментом, однак обмежили трьома голами.

Перемога принесла «Реалу» 10 балів і 12-ту сходинку турнірної таблиці, «Динамо» без очок залишається останнім. Попереду у команди Олександра Шовковського ще дві гри, які вже не матимуть жодного турнірного значення: проти турецького «Галатасарая» 21 січня, та латвійського РФС 30 січня.