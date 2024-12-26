Захисник «Борнмута» вже зовсім скоро може обійти Андрія Ярмоленка

У четвер, 26 грудня, «Борнмут» у межах 18-го туру чемпіонату Англії розійшовся миром з «Крістал Пелас» (0:0). У складі «вишень» вже традиційно вийшов Ілля Забарний, який провів на полі увесь матч. Для українського захисника ця гра стала 60-ю в англійській Прем’єр-лізі. Це дозволило йому піднятися на 5-ту сходинку серед всіх українців, які грали в АПЛ і потіснити нинішнього тренера збірної України Сергія Реброва, який свого часу виступав на Туманному Альбіоні за «Тоттенхем» і «Вест Хем» (Чемпіоншип).

Беззаперечним лідером рейтингу залишається півзахисник «Арсенала» Олександр Зінченко, в доробку якого 136 поєдинків. За інформацією ЗМІ, українець вже залікував ушкодження і має шанс зіграти у матчі 18-го туру АПЛ проти «Іпсвіча», який відбудеться у п’ятницю, 27 грудня.

Рейтинг українських легіонерів в АПЛ:

1. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті» – 76, «Арсенал» – 60) – 136 матчів

2. Віталій Миколенко («Евертон») – 90

3. Олег Лужний («Арсенал» – 75, «Вулверхемптон» – 6) – 81

4. Андрій Ярмоленко («Вест Хем») – 66

5. Ілля Забарний («Борнмут») – 60

6. Сергій Ребров («Тоттенхем») – 59

7. Михайло Мудрик («Челсі») – 53

8. Андрій Шевченко («Челсі») – 48

9. Єгор Ярмолюк («Брентфорд») – 39

10. Андрій Воронін («Ліверпуль») – 27

11. Олексій Чередник («Саутгемптон») – 23

12. Олександр Євтушок («Ковентрі») – 3

Нагадаємо, Забарний – вихованець київського «Динамо». У Борнмут перейшов у січні 2023 року за 22,7 млн євро. У поточному сезоні провів за англійців 18 матчів, без результативних дій. Його контракт з «вишнями» чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює його у 38 млн євро.

«Борнмут» після 18-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на шостій сходинці, набравши 29 очок.