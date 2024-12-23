Український форвард продовжує переписувати історію

Напередодні «Рома» в межах 17-го туру Серії А на своєму полі розтрощила «Парму», відвантаживши у ворота суперника 5 сухих м’ячів. У старті «вовків» вийшов український форвард Артем Довбик, провів на полі всю гру і зумів оформити гол+пас. Таким чином Довбик повторив досягнення нападника «Реала» Кіліана Мбаппе за результативністю у топ-5 ліг, повідомляє Opta.

Французький форвард забив 22-м клубам у чемпіонаті Іспанії та Франції, виступаючи за «Реал» та ПСЖ відповідно. Натомість гол «Пармі» став для Довбика 20-м за час виступів за «Жирону» та «Рому» – у складі каталонців українець відзначився у воротах 15 клубів Ла Ліги, а у футболці римлян встиг засмутити 5 команд Серії А. Найбільш результативними для Довбика була матчі проти «Гранади», «Бетіса» та «Севільї» (по три голи).

Нагадаємо, 27-річний українець перебрався в «Рому» з «Жирони» у серпні 2024 року й обійшовся «вовкам» у 30,5 млн євро. Минулого сезону Довбик забив 24 м’ячі за каталонський клуб, ставши володарем трофея Пічічі (найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії). У поточній кампанії він провів 22 матчі за римлян у всіх турнірах, в яких відзначився 9 голами й 2 асистами. Transfermarkt оцінює українця в 30 млн євро.

«Рома» після перемоги над «Пармою» піднялася в турнірній таблиці на 10-те місце, набравши 19 очок.