Руй Боржес замінив на посаді Жоау Перейру

Лісабонський «Спортінг» оголосив про звільнення головного тренера Жоау Перейру. 40-річний фахівець очолив команду 11 листопада 2024 року, замінивши на посаді Рубена Аморіма, якого переманив «Манчестер Юнайтед». Цікаво, що на момент відходу останнього, «Спортінг» лідирував у турнірній таблиці чемпіонату Португалії.

Перейра отримав контракт до 2027 року, але зумів протриматись біля керма лісабонців лише 1,5 місяця – команда під його керівництвом провела 8 матчів (у всіх турнірах), в яких зазнала 4 поразок, здобула 3 перемоги й розписала 1 нічию.

Керівництво клубу не довго визначалось з новим наставником і за декілька годин озвучило ім’я нового наставника – команду очолив Руй Боржес. Його контракт з «зелено-білими» розрахований до кінця 2026 року. Останнім місцем роботи Руя була «Віторія» Гімараєш, яку він очолював з літа. Раніше повідомлялося, що клуб отримає від «Спортінга» компенсацію за коуча у розмірі 4 млн євро.

Нагадаємо, Боржес розпочав тренерську кар’єру влітку 2017 року у португальському клубі «Мірандела». Далі були «Академіка Візеу», «Коімбра», «Насьйонал», «Вілафранкенсе», «Мафра», «Морейренсе» та «Віторія».

«Спортінг» після 15-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Португалії на другій сходинці, набравши 37 очок. Від лідера – «Бенфіки», за яку виступає українець Анатолій Трубін, лісабонці відстають на 1 бал.