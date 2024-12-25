Де ла Фуенте відібрав титул найкращого у Ліонеля Скалоні

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) традиційно підбила підсумки року. У голосуванні за найкращого тренера національних збірних переміг Луїс де ла Фуенте, який з Іспанією виграв Євро-2024. Розпочавши рік із товариської поразки від Колумбії (0:1) у березні, іспанці під керівництвом 63-річного наставника відтоді не програли жодного матчу – здобули 14 перемог і лише двічі зіграли внічию.

Де ла Фуенте відібрав титул найкращого у Ліонеля Скалоні, який перемагав два попередні роки. При чому наставник збірної Аргентини теж мав чим похизуватися – виграв Копа Америка, але відстав від лідера більш ніж на 100 очок. Третє місце посів тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Цікаво, що в топ-10 відразу семеро фахівців представляють Європу. Серед тренерів найкращих збірних континенту також знайшлося місце Віллі Саньйолю, який виводив грузинів на чемпіонат Європи.

Топ-10 найкращих тренерів збірних за версією IFFHS:

1. Луїс де ла Фунте (Іспанія) – 274 очки

2. Ліонель Скалоні (Аргентина) – 148

3. Дідьє Дешам (Франція) – 35

4. Гарет Саутгейт (Англія) – 26

5. Емерс Фае (Кот-д'Івуар) – 18

6. Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 17

7. Нестор Лоренцо (Колумбія) – 14

8. Вінченцо Монтелла (Туреччина) – 8

9. Віллі Саньйоль (Грузія) – 6

10. Марсело Б’єлса (Уругвай) – 5

Нагадаємо, востаннє іспанця визнали найкращим тренером за версією IFFHS у 2013 році, коли нагороду виграв інший екс-наставник збірної Вісенте дель Боске. Загалом тренери збірної Іспанії вигравали нагороду шість разів: чотири премії має дель Боске, ще одну – чемпіон Європи 2008 року Луїс Арагонес.