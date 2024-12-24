Скандальний характер Еріка Раміреса зіграв з ним злий жарт

Венесуельський нападник Ерік Рамірес, який належить «Динамо», отримав 6 місяців дискваліфікації, повідомляє журналіст Гільєрмо Кардосо на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колись Твіттер). Причина бану від ФІФА – рішення CAS на користь братиславського «Слована», який подавав позов проти Раміреса.

Нагадаємо, словаки орендували форварда у «Динамо» на весь сезон 2022/23, але вже взимку він влаштував демарш нібито через борги по зарплатні. Рамірес просто відмовився повертатися в розташування клубу. «Слован» у відповідь наклав на нього штраф і вимагав виконувати свої контрактні зобов’язання. Натомість Рамірес ненадовго повернувся в «Динамо», а потім вирушив у нову оренду за океан – в мексиканський «Тігрес».

Як наслідок, спортивний арбітражний суд в Лозанні став на бік «Слована», тому тепер нападник півроку не має права грати в офіційних матчах. Бан можуть скасувати, якщо Рамірес знайде компроміс з колишнім клубом і виплатить штраф.

Цікаво, що це не перший демарш горе-форварда. Раніше він відмовився повертатися в Україну після перебування у збірній Венесуели, після чого кияни змушені були віддати його в оренду.

До слова, Рамірес – вихованець венесуельського клубу «Замора». Встиг пограти за місцевий «Естудіантес», чеську «Карвіну», словацькі «Сеницю» та «Дунайску Стреду». Саме з останньої команди влітку 2021 року за 1,75 млн євро перейшов у «Динамо», однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський «Спортінг» (Іспанія) і «Слован».

У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три м'ячі. Влітку 2023-го знову пішов в оренду – спочатку в венесуельський «Атлетіко Насьйональ», а потім в мексиканський «Тігрес». Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року.

За збірну Венесуели провів 12 матчів, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює Раміреса у 600 тисяч євро.