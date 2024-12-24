УЄФА востаннє у 2024 році оновив рейтинг футзальних збірних

Союз європейських футбольних асоціацій на своєму сайті оприлюднив остаточний рейтинг футзальних збірних за підсумками 2024 року. Згідно з рейтингом УЄФА «синьо-жовті» входять до десятки найкращих команд континенту, посідаючи п'яту позицію. А по факту – четверту з огляду на заморожений рейтинг країни-агресора Росії.

Лідером рейтингу залишається Португалія. Далі йде Казахстан та Іспанія. Нагадаємо, Україна в грудні провела два матчі відбору на Євро-2026, Розтрощивши Кіпр (7:0) та здолавши Румунію (2:0).

Топ-10 рейтингу УЄФА станом на 24 грудня 2024 року:

1. Португалія – 2943,348 очок

2. Казахстан – 2651,118

3. Іспанія – 2636, 624

4. Росія – 2547,159

5. Україна – 2327,840

6. Франція – 2222,175

7. Хорватія – 2014,795

8. Фінляндія – 1972,420

9. Нідерланди – 1966,125

10. Польща – 1928,628

Від позиції збірної залежить кількість представників країни в Лізі чемпіонів. У сезоні-2025/26 від України до найпрестижнішого євротурніру уперше буде делеговано два клуби. Наша країна могла втратити цю можливість за умови, що європейський турнір поточного сезону виграє команда не з топ-3 країн рейтингу УЄФА. Однак до «Фіналу чотирьох» пробилися представники саме чільної трійки – Португалії, Казахстану, Іспанії.