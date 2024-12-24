Збірна України з футзалу дізналася місце в оновленому рейтингу УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій на своєму сайті оприлюднив остаточний рейтинг футзальних збірних за підсумками 2024 року. Згідно з рейтингом УЄФА «синьо-жовті» входять до десятки найкращих команд континенту, посідаючи п'яту позицію. А по факту – четверту з огляду на заморожений рейтинг країни-агресора Росії.
Лідером рейтингу залишається Португалія. Далі йде Казахстан та Іспанія. Нагадаємо, Україна в грудні провела два матчі відбору на Євро-2026, Розтрощивши Кіпр (7:0) та здолавши Румунію (2:0).
Топ-10 рейтингу УЄФА станом на 24 грудня 2024 року:
- 1. Португалія – 2943,348 очок
- 2. Казахстан – 2651,118
- 3. Іспанія – 2636, 624
- 4. Росія – 2547,159
- 5. Україна – 2327,840
- 6. Франція – 2222,175
- 7. Хорватія – 2014,795
- 8. Фінляндія – 1972,420
- 9. Нідерланди – 1966,125
- 10. Польща – 1928,628
Від позиції збірної залежить кількість представників країни в Лізі чемпіонів. У сезоні-2025/26 від України до найпрестижнішого євротурніру уперше буде делеговано два клуби. Наша країна могла втратити цю можливість за умови, що європейський турнір поточного сезону виграє команда не з топ-3 країн рейтингу УЄФА. Однак до «Фіналу чотирьох» пробилися представники саме чільної трійки – Португалії, Казахстану, Іспанії.