Португальський фахівець двічі приводив Спортінг до чемпіонства

Новим головним тренером «Манчестер Юнайтед» став португалець Рубен Аморім, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. 39-річний наставник замінив на цій посаді Еріка Тен Хага і підписав з «червоними дияволами» контракт до червня 2027 року з можливістю продовження ще на сезон.

Новий керманич офіційно розпочне роботу з англійським клубом 11 листопада. Доти обов'язки тимчасового тренера виконуватиме асистент Тен Хага – Рууд ван Ністелрой. Під його керівництвом «Манчестер Юнайтед» проведе три поєдинки: два в АПЛ – проти «Челсі» та «Лестера» і один в Лізі Європи проти грецького ПАОКа. Таким чином першим суперником Аморіма на чолі «Манчестер Юнайтед» буде «Іпсвіч», дуель з яким відбудеться 24 листопада (після паузи на поєдинки національних збірних) у межах 12-го туру АПЛ.

Нагадаємо, Аморім в якості гравця виступав за португальські «Бенфіку», «Белененсеш», «Брагу» та катарський «Аль-Вакра». Як тренер дебютував у 2018 році у португальському клубі «Каза Пія». З вересня 2019-го працював з «Брагою» (спочатку з дублем, а згодом з головною командою). З березня 202-го і дотепер тренував «Спортінг», з яким виграв два чемпіонати Португалії.

Після 9-ти турів «Манчестер Юнайтед» йде у турнірній таблиці АПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 11 очок.