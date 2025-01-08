Англійський «Вест Хем» на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Хулена Лопетегі (58-річний іспанський фахівець очолив 23 травня 2024 року). Причиною дострокового розірвання угоди стали незадовільні результати команди за підсумками першої частини сезону – лондонці посідають у турнірній таблиці АПЛ чотирнадцяту сходинку (команда в останніх 10 матчах здобула лише 3 перемоги й зазнала 4 поразок).

Разом із Лопетегі клуб залишили помічник головного тренера Пабло Санс, керівник відділу продуктивності Оскар Каро, головний аналітик Хуан Вісенте Пейнадо, тренер з фітнесу Борха Де Альба і технічний тренер Еду Рубіо. Наразі клуб займається пошуками нового наставника.

Нагадаємо, Лопетегі розпочав самостійну тренерську кар’єру у 2003 році в іспанському «Райо Вальєкано». Також в його послужному списку: «Реал» Мадрид Кастілья (2008-2009), збірна Іспанії U-19 (2010-2013), збірна Іспанії U-20 (2010-2013), збірна Іспанії U-21 (2012-2014), португальський «Порту» (2012-2014), збірна Іспанії (2016-2018), «Реал» Мадрид (2018), «Севілья» (2019-2022) та «Вулверхемптон» (2022-2023).

Разом зі збірною Іспанії U-19 він двічі вигравав чемпіонат Європи (2011, 2012), а за рік повторив досягнення з командою U-21. В сезоні 2019/20 завоював Кубок Ліги Європи з «Севільєю».

До слова, з 2018-го по 2022-й роки за «Вест Хем» виступав півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.