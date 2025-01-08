56-річний фахівець покине «трикольорових» після ЧС-2026

Головний тренер національної збірної Франції Дідьє Дешам оголосив, що покине свою посаду після завершення чемпіонату світу 2026 року.

«У 2026 році все закінчиться. Я працюю зі збірною з 2012-го – в якийсь момент потрібно закінчувати. У моїй голові визріло чітке рішення. Ніколи не хочеться припиняти, коли все красиво, але потрібно вміти сказати «стоп». Я тут не заради рекордів – найголовніше, що французька команда залишається на вершині, де вона і була протягом багатьох років», – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, Дідьє у статусі футболіста виступав за французькі «Нант» (1985-1989), «Марсель» (1989-1990, 1991-1994) та «Бордо» (1990-1991), італійський «Ювентус» (1994-1999), англійський «Челсі» (1999-2000) та іспанську «Валенсію» (2000-2001). Тренерську кар’єру розпочав у «Монако» (2001-2005). Також працював з «Ювентусом» (2006-2007) та «Марселем» (2009-2012).

Збірну Франції очолив 8 липня 2012 року, замінивши на посаді Лорана Блана, і є рекордсменом серед тренерів «трикольорових» за кількістю проведених матчів (163). Під керівництвом Дешама Франція ставала чемпіоном світу (2018) та здобувала головний трофей Ліги націй (2021), а також діставалася до фіналу чемпіонату Європи (2016) та чемпіонату світу (2022).

До слова, Франція цього року позмагається за свій другий титул Ліги націй – стартує у чвертьфіналі дивізіону А матчем проти Хорватії. Переможець пари у кваліфікації ЧС-2026 потраплятиме в одну групу зі збірною України.