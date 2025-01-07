«Гірники» зіграють проти свого колишнього тренера

У суботу, 4 січня, «Шахтар» розпочав зимові збори у Туреччині. В Белеку команда Маріно Пушіча цілеспрямовано готуватиметься до завершальних матчів основного етапу Ліги чемпіонів – 22 січня «гірники» зіграють з французьким «Брестом», а за тиждень, 29 січня, зустрінуться з дортмундською «Борусією».

В межах підготовки до вирішальних дуелей донеччани проведуть три контрольні гри, повідомляє офіційний сайт «помаранчево-чорних». Суперниками «Шахтаря» стануть загребське «Динамо», болгарські ЦСКА та «Лудогорець». Цікаво, що останній нині тренує екс-тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч. Усі спаринги донеччан транслюватимуться в прямому ефірі на клубному YouTube-каналі.

Зазначило, що до табору «гірників» повернувся венесуельський форвард Кевін Келсі, який з квітня 2024 року виступав в оренді за «Цинциннаті» в МЛС. Натомість достроково покинув команду хорватський півзахисник Бартол Франьїч, який належав німецькому «Вольфсбургу» – його позичило загребське «Динамо».

Розклад товариських матчів «Шахтаря» на зборах у Туреччині:

9 січня – «Шахтар» – «Динамо» Загреб (Хорватія) – 16:00

15 січня – «Шахтар» – «Лудогорець» (Болгарія)

15 січня – «Шахтар» – ЦСКА (Софія)

Нагадаємо, на зимову паузу «Шахтар» пішов на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – «Динамо» – десятьма очками (у «гірників» є гра в запасі). В Лізі чемпіонів донеччани йдуть 27-ми, маючи у своєму доробку 4 бали, і зберігають шанси пробитись у плей-оф турніру.