«Динамо» розпочало зимові збори у Туреччині: хто потрапив до складу
В неділю, 5 січня, київське «Динамо» вирушило на зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». Разом з командою полетів і захисник львівського «Руха» Богдан Слюбик – за підсумками зборів клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.
Також до головної команди приєднались троє представників «Динамо» U-19 – В'ячеслав Суркіс, Данило Іщенко та Владислав Герич. Відсутній у списку півзахисник Володимир Шепелєв – раніше повідомлялось про його потенційний відхід зі столичного клубу.
Гравці Динамо, які готуватимуться до другої частини сезону-2024/25 у Туреччині:
- Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко.
- Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Богдан Слюбик.
- Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Данило Іщенко.
- Нападники: Владислав Ванат, Едуардо Герреро, Матвій Пономаренко, Владислав Герич.
Зазначимо, що в першій частині тренувального збору «Динамо» зіграє чотири контрольні зустрічі – проти німецького «Магдебурга» (10 січня), румунського «Стяуа» (12 січня), польського «Відзева» (13 січня) та болгарського ЦСКА 1948 (16 січня). Вони стануть підготовчими до завершальних матчів основного етапу Ліги Європи – проти турецького «Галатасарая» (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).
Після того, як будуть зіграні офіційні єврокубкові поєдинки, підопічні Олександра Шовковського продовжать цілеспрямовану підготовку до поновлення сезону в українській Прем’єр-лізі. Перший офіційний поєдинок після зимової паузи «Динамо» проведе 22 лютого (базова дата) – кияни вдома прийматимуть львівські «Карпати».