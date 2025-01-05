Київський клуб оголосив чотирьох спаринг-партнерів

В неділю, 5 січня, київське «Динамо» вирушило на зимовий навчально-тренувальний збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». Разом з командою полетів і захисник львівського «Руха» Богдан Слюбик – за підсумками зборів клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.

Також до головної команди приєднались троє представників «Динамо» U-19 – В'ячеслав Суркіс, Данило Іщенко та Владислав Герич. Відсутній у списку півзахисник Володимир Шепелєв – раніше повідомлялось про його потенційний відхід зі столичного клубу.

Гравці Динамо, які готуватимуться до другої частини сезону-2024/25 у Туреччині:

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко.

Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко. Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Богдан Слюбик.

Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Максим Дячук, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Богдан Слюбик. Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Данило Іщенко.

Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Микола Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Данило Іщенко. Нападники: Владислав Ванат, Едуардо Герреро, Матвій Пономаренко, Владислав Герич.

Зазначимо, що в першій частині тренувального збору «Динамо» зіграє чотири контрольні зустрічі – проти німецького «Магдебурга» (10 січня), румунського «Стяуа» (12 січня), польського «Відзева» (13 січня) та болгарського ЦСКА 1948 (16 січня). Вони стануть підготовчими до завершальних матчів основного етапу Ліги Європи – проти турецького «Галатасарая» (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).

Після того, як будуть зіграні офіційні єврокубкові поєдинки, підопічні Олександра Шовковського продовжать цілеспрямовану підготовку до поновлення сезону в українській Прем’єр-лізі. Перший офіційний поєдинок після зимової паузи «Динамо» проведе 22 лютого (базова дата) – кияни вдома прийматимуть львівські «Карпати».