Бартол Франьїч дострокового покинув «гірників»

Хорватський півзахисник Бартол Франьїч більше не виступатиме за «Шахтар», повідомляє офіційний сайт «гірників». 24-річний хавбек, права на якого належать німецькому «Вольфсбургу», перейшов у загребське «Динамо». Угода розрахована до літа 2025 року, трансфер відбувся на правах оренди.

Цікаво, що контракт з «Шахтарем» був підписаний до завершення сезону 2024/25 і відхід легіонера став справжньою несподіванкою – раніше ЗМІ не повідомляли про дострокове припинення співпраці з донеччанами.

Нагадаємо, Франьїч – вихованець загребського «Динамо», де й розпочав професіональну кар'єру. У липні 2022-го він перейшов у «Вольфсбург». Відправлявся в оренду в «Дармштадт» і «Шахтар». У складі «гірників» Бартол провів 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

До слова, 29 грудня наставником «Динамо» Загреб був призначений володар «Золотого м'яча» 2006 року Фабіо Каннаваро – він став вже третім керманичем загребців у нинішньому сезоні.