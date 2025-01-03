Нападник Денис Устименко нарешті завершив свої поневіряння орендами

Український форвард Денис Устименко продовжить кар’єру в «Оболоні», повідомляє офіційний сайт київського клубу. Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак статистичний портал Transfermarkt рапортує про угоду до 30 червня 2026 року. Нападник виступатиме за «пивоварів» під 9-м номером.

Нагадаємо, Устименко – вихованець донецького «Металурга». Грав за кам'янську «Сталь» та «Олександрію». Влітку 2022 року перейшов у «Кривбас» у статусі вільного агента, однак не зміг зачепитись за основу. В січні 2024-го був орендований «Минаєм», а першу частину сезону 2024/25 провів у «Карпатах» (у 14 матчах забив 1 голом і віддав 1 асист).

Зі збірною України U-20 ставав у 2019 році чемпіоном світу (під керівництвом Олександра Петракова). Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

До слова, «Оболонь» на зимову паузу пішла на чотирнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.