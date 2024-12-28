Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого футболіста в році, що минає

Найкращим футболістом 2024 року в чемпіонаті України став півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Переможця обирали опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ – від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер.

За Судакова віддали свої голоси 152 респонденти (59% від всіх), також найкращим його визнали 12 команд (колективним рішенням). Загалом лідер «Шахтаря» набрав 379 балів (49% від максимального числа). На перше місце його поставили 92 респонденти, на друге – 43, на третє – 17.

Судаков був визнаний найкращим футболістом УПЛ вдруге поспіль. Він став шостим гравцем в історії українського футболу, кому вдалося повторити своє торішнє досягнення. До нього це робили Сергій Ребров (1998, 1999), Валентин Белькевич (2001, 2002, 2003), Сергій Назаренко (2006, 2007), Марлос (2016, 2017, 2018) та Артем Довбик (2021, 2022).

На другій сходинці фінішував півзахисник «Полісся» Олексій Гуцуляк (187 балів), а третім став його одноклубник Олександр Назаренко (112 балів). Найкращим легіонером за результатами опитування визнано хавбека «Олександрії» Хуана Альвіну Безерру, який став головним відкриттям року в УПЛ.

Топ-20 найкращих футболістів УПЛ 2024 року:

1. Георгій Судаков («Шахтар») – 379 балів

2. Олексій Гуцуляк («Полісся») – 187

3. Олександр Назаренко («Полісся») – 112

4. Микола Шапаренко («Динамо») – 99

5. Владислав Ванат («Динамо») – 93

6. Володимир Бражко («Динамо») – 91

7. Хуан Альвіна Безерра («Олександрія») – 59

8. Микола Матвієнко («Шахтар») – 53

9. Олександр Зубков («Шахтар») – 35

10. Артем Бондаренко («Шахтар») – 28

11. Іван Калюжний («Олександрія») – 27

12. Олександр Піхальонок («Динамо») – 23

13. Дмитро Різник («Шахтар») – 22

14. Пилип Будківський («Зоря») – 19

15-17. Владислав Кабаєв («Динамо») – 12

15-17. Олексій Паламарчук («Інгулець») – 12

15-17. Андрій Ярмоленко («Динамо») – 12

18-19. Роман Вантух («Зоря») – 10

18-19. Олександр Філіппов («Олександрія») – 10

20. Георгій Бущан («Динамо») – 9

Нагадаємо, зимовим чемпіоном УПЛ стало київське «Динамо» (43 очки). Другу сходинку посіла «Олександрія» (38), а третім йде «Шахтар» (33). У топ-5 також потрапили «Кривбас» (31) та «Полісся» (27).