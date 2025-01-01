Хавбек провів у складі киян майже 10 років

Український півзахисник Олександр Андрієвський більше не є гравцем «Динамо», повідомляє офіційний сайт київського клубу. «Біло-сині» вирішили достроково попрощатися з 30-річним хавбеком, розірвавшиконтракт, який мав бути чинним до 30 вересня 2025 року.

Таким чином, Олександр отримав статус вільного агента. Останнім часом Андрієвський випав з основного складу команди, зігравши лише у 13 матчах цього сезону (загалом провів на полі 460 хвилин).

Нагадаємо, Андрієвський – вихованець харківського «Металіста», де й розпочав професіональну кар’єру в 2012 році. В «Динамо» перейшов у 2015-му (відправлявся в оренди в «Зорю» та «Чорноморець»). У київському клубі загалом провів 123 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 11 гольових передач. У складі «Динамо» Олександр двічі вигравав чемпіонат України, тричі – Кубок та ще два рази Суперкубок України.

Також завдяки виступам за «Динамо» Андрієвський отримував виклик до складу збірної України, за яку дебютував у листопаді 2017 року у товариському поєдинку зі Словаччиною (2:1). У своїй єдиній грі за «синьо-жовтих» півзахисник провів 13 хвилин.