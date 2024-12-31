ФК «Рух», починаючи із сезону 2025/2026 років, зосередиться на підготовці юних талантів для подальшого їх залучення до команди «Карпати»

У вівторок, 31 грудня, два найбільші футбольні клуби Львова – «Карпати» та «Рух» оголосили про об’єднання. Відповідну заяву із назвою «Великому місту – велику команду» обидва клуби опублікували синхронно увечері вівторка.

«Львів вартий більшого – Клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях. Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій та рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу “Карпати”», – йдеться у заяві клубів.

Із заяви достеменно незрозуміло чи йдеться про злиття команд, чи лише про об’єднання зусиль у підготовці гравців – клуби прямо про це не говорять.

«У зв’язку з таким рішенням футбольний клуб "Рух", починаючи із сезону 2025/2026 років, надалі зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної Академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу для подальшого їх залучення до команди “Карпати”», – додали автори заяви.

«Впевнені, що синергія наших потенціалів, активів та напрацювань призведе до збільшення кількості якісних футболістів європейського рівня, які приноситимуть справжню славу львівському футболу», – наголошується у заяві.

У ФК «Карпати» відмовились відповісти на уточнювальні питання ZAXID.NET. Утім, як стало відомо редакції, йдеться саме про злиття двох команд в одну, яка й репрезентуватиме місто. Водночас на базі Академії футболу у Винниках відбуватиметься підготовка кадрів у ФК «Карпати».

У турнірній таблиці УПЛ ФК «Карпати» займають шосте місце із 24 очками, а ФК «Рух» – на сьомому місці із 23 очками.

У жовтня 2020 року власником ФК «Карпати» є аграрне підприємство «Західний Буг», яке пов’язують із бізнесменом Володимиром Матківським. Власником ФК «Рух» є львівський бізнесмен Григорій Козловський.