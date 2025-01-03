Мілот Авдилі проведе в УПЛ наступні два роки

Косоварський півзахисник Мілот Авдилі, який виступав за «Арау», став гравцем «Ворскли», повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу. 22-річний хавбек підписав з полтавцями контракт до 31 грудня 2026 року. У команди Юрія Максимова буде опція продовження угоди ще на рік. Про вартість трансферу не повідомляється, однак статистичний портал Transfermarkt заявляє, що клуб УПЛ сплатив компенсацію швейцарцям у розмірі 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Авдилі – вихованець косовського клубу «Курда», де й розпочав професіональну кар’єру. У січні 2020-го перейшов у місцеву команду «Трепча 89». В лютому 2021-го став гравцем «Арау». У поточному сезоні провів за швейцарців 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.

Виступав за збірні Косова різних вікових груп (U-16, U-17, U-19). За молодіжну збірну країни провів зіграв 10 матчів, в яких відзначився двома влучними пострілами. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

«Ворскла» на зимову паузу пішла на дванадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 16 очок. Свій перший поєдинок у другій частині сезону полтавці проведуть на виїзді проти київської «Оболоні». Зустріч відбудеться 22 лютого.