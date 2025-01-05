«Вовки» перефарбували Рим у червоний колір

У неділю, 5 січня, в межах 19-го туру чемпіонату Італії відбулось римське дербі – «Рома» приймала «Лаціо». Попри 15-очкову перевагу орлів команда Артема Довбика несподівано здобула впевнено перемогу і піднялась у топ-10 Серії А. Український форвард вийшов в основі «Роми» й провів на полі 74 хвилини (результативними діями не відзначався).

Італія, Серія А, 19-й тур

«Рома» – «Лаціо» – 2:0

Голи: Пеллегріні, 10, Салемакерс, 18

Вилучення: Кастельянос, 90+5 (Лаціо, червона картка)

На старті зустрічі Коне мав виводити «Рому» вперед, але Проведель у стрибку потягнув м’яч з-під лівої стійки. Пеллегріні за трохи реабілітувався за партнера: отримавши передачу на лінії штрафного він вирішив не віддавати передачу на Довбика, який стягнув на себе захисників, а прицільно, а головне влучно пробив у праву дев’ятку.

Через 8 хвилин Салемакерс промчав правим флангом і замість того, аби віддати на дальню стійку, де чатував український форвард, пробив сам – Проведель відбив перед собою і бельгійському захиснику залишалось лише добити у порожні ворота.

По перерві «Лаціо» значно додав і володів просто шаленою перевагою (74% на 26% у володінні м’ячем і 11 проти 1 за ударами), але втілити її бодай в один забитий гол так і не вдалось. Як наслідок, «Рома» набрала 23 очки і повернулась на десяту сходинку турнірної таблиці Серії А. «Лаціо» з 35-ма балами четвертий.