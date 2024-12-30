За збігом обставин португальця звільнили після поразки своїй колишній команді

Португальський фахівець Паулу Фонсека більше не тренуватиме «Мілан», повідомляє офіційний сайт «россонері». 51-річного фахівця відправили у відставку після нічиєї з «Ромою» (1:1) в межах 18-го туру Серії А. Цікаво, що асистом у цьому матчі відзначився український форвард «вовків» Артем Довбик.

Сам Фонсека не зміг подивитись гру повністю з тренерського містка – наприкінці першого тайму португалець отримав два «гірчичники» і, як наслідок, червону картку за надмірні емоції (Паулу розлютило рішення арбітра не призначати пенальті внаслідок падіння у штрафному майданчику римлян півзахисника Тіяні Рейндерса).

Попри звільнення, Фонсека отримуватиме зарплату від «Мілана» до літа 2025 року, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо. Цей пункт в угоді португальця та клубу був чинним до кінця 2024 року, інакше б він отримував зарплату до завершення своєї угоди, яка була розрахована до середини 2027-го.

Нагадаємо, Фонсека розпочав тренерську кар’єру в 2005 році у португальській «Ештрелі». Далі були місцеві «Одівелаш», «Піньялновенсі», «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брага», донецький «Шахтар», італійська «Рома» та французький «Лілль».

«Мілан» Фонсека очолив влітку 2024 року. Під його керівництвом россонері провели 24 матчі – 12 перемог, 6 нічиїх, 6 поразок. Очікується, що наступником португальця буде Сержіу Консейсау.