Іменитий фахівець повернувся до тренерства після піврічної відпустки

Саудівський клуб «Аль-Шабаб» оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став відомий турецький фахівець Фатіх Терім. 71-річний наставник замінив на посаді Вітора Перейру, якого переманив англійський «Вулверхемптон». Терім підписав контракт на 6 місяців з можливістю продовження ще на один рік. За свою роботу він отримає зарплату в 1,6 мільйона доларів на рік плюс бонуси.

Нагадаємо, у статусі гравця Фатім захищав кольори лише двох клубів – «Адана Демірспор» (25 голів у 125 матчах) і «Галатасарай» (29 м’ячів у 327 поєдинках).

Тренерську кар’єру Терім розпочав у турецькому «Анкарагюджю» (1988-1989). Далі були «Гезтепе» (1989-1990), молодіжна збірна Туреччини (1990-1993), національна команда країни (1993-1996), «Галатасарай» (1996-2000), італійські «Фіорентина» (2000-2001) та «Мілан» (2001), «Галатасарай» (2002-2004), збірна Туреччини (2005-2009), «Галатасарай» (2011-2013), збірна Туреччини (2013-2017), «Галатасарай» (2017-2022) і грецький «Панатінаїкос» (2023-2024).

З «Галатасараєм» фахівець виграв 17 трофеїв, у тому числі 8 разів чемпіонат Туреччини, 3 Кубки та 5 Суперкубків країни, а також Кубок УЄФА (1999/2000). Вперше в історії вивів збірну Туреччини у фінальну частину чемпіонату Європи (1996), а через 12 років досяг історичного прориву – півфіналу Євро-2008.

«Аль-Шабаб» посідає шосту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи 23 очки після 13 турів. Серед відомих гравців, які захищають кольори клубу – захищають колишній хавбек «Мілана» та збірної Італії Джакомо Бонавентура, а також екс-вінгер «Атлетіко» та збірної Бельгії Яннік Карраско.