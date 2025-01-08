38-річний Олександр Бандура не захотів виступати безкоштовно

Український воротар Олександр Бандура вирішив завершити кар’єру футболіста. Про це він повідомив у коментарі Українському футболу. Останнім клубом 38-річного голкіпера був вишгородський «Діназ», однак нині представник Першої ліги переживає важкі часи – через катастрофічну фінансову ситуацію команда може припинити виступи.

Для Бандури це вже другий клуб у поточному сезоні (після фіаско «Миная» у перехідному «Турнірі чотирьох» кіпер покинув закарпатців). Згідно з Регламентом УАФ, гравця не може підписати інший, тож Олександр вирішив не чекати півроку, аби знайти нову команду, і остаточно повісив бутси на цвях.

Нагадаємо, Бандура – вихованець сумського футболу. За свою кар'єру виступав за «Спартак-Горобину», «Явір», «Таврію», «Кримтеплицю», донецький «Металург», кам'янську «Сталь», «Верес», «Львів», «Рух» та «Минай» (двічі). У його доробку 232 матчі в УПЛ та вихід у фінал кубка України з «Металургом» Д (сезон 2011/12).

У 2012-2013 рр. воротар викликався до національної збірної України: на два матчі відбору до ЧС-2014 проти Молдови (0:0) та Чорногорії (0:1), а також на товариські матчі проти Болгарії (1:0) та Норвегії (2:0), але жодного разу за «синьо-жовтих» так і не зіграв.