Український легіонер здивував своєю принциповістю

Вдала гра захисника збірної України Іллі Забарного за «Борнмут» привернула увагу багатьох топ-клубів Європи і світу. Серед потенційних покупців ЗМІ називали мадридський «Реал», англійські «Тоттенхем» та «Челсі», а також французький ПСЖ.

У послугах українця особисто зацікавлений головний тренер парижан Луїс Енріке, який хоче підсилити захисну ланку ще одним центрбеком. Однак, як повідомляє Лоїк Танзі у подкасті 100% PSG, LA TRIBUNE, Ілля Забарний відмовився від переїзду в Париж через наявність у складі французької команди росіянина Матвія Сафонова.

«Забарний – чудовий гравець, але він українець. У складі є росіянин. Він сказав: «Якщо Сафонов буде в складі, я не зможу приїхати». Центральний захисник і воротар – дві надзвичайно пов'язані позиції на полі. Забарний розуміє, що це створить велику проблему для команди», – зазначив журналіст.

Попри це, ПСЖ не планує змінювати свої плани. У клубі обговорюють можливість продажу росіянина, щоб залучити Забарного (за останні півроку Сафонов провів за головну команду лише 8 матчів).

Нагадаємо, Забарний – вихованець київського «Динамо». У Борнмут перейшов у січні 2023 року за 22,7 млн євро. У поточному сезоні провів за англійців 20 матчів, без результативних дій. Його контракт з «вишнями» чинний до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює його у 38 млн євро.

«Борнмут» після 20-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на сьомій сходинці, набравши 33 очок.