Донеччани розпочали тренувальний збір з нічиєї

У четвер, 9 січня, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині провів свій дебютний спаринг. Суперником «гірників» було загребське «Динамо». Гра завершилась бойовою нічиєю 2:2 – українці пропустили першими, але зуміли відігратись і навіть вийти вперед, однак наприкінці зустрічі не змогли втримати ворота на замку.

Товариський матч

«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Шахтар» (Україна) – 2:2

Голи: Стойковіч, 14, Ходжа, 99 – Кевін, 33, Степаненко, 84

Формат поєдинку був дещо незвичним – гра складалась з трьох таймів: перший та другий тривали по 30 хвилин, а третій – 45 хвилин. Вже на старті зустрічі Зубков з правого флангу прострілював у воротарський – захисник перервав передачу. На 14-й хвилині чи не перша атака «Динамо» завершилась голом: Стойковіч отримав передачу в центрі й метрів з 25-ти закрутив у ліву дев'ятку.

На початку другої 30-хвилинки Кевін несподівано зрівняв, закрутивши під дальню стійку з лівого кута штрафного. Все це відбувалось на очах екстренера «Шахтаря» та «Динамо» Мірчі Луческу, який спостерігав за грою у компанії гендиректора «гірників» Сергія Палкіна.

На третій тайм Маріно Пушіч повністю змінив склад. На 66-й хвилині Егіналдо отримав передачу з центра поля за спини захисників, виходив сам на сам, але під тиском оборонців поспішив перекинути м'яч через голкіпера, але не влучив у площину. Трансляція поєдинку постійно переривалась, тож голи Степаненка і Ходжі вболівальники так і не побачили. Бойова нічия – 2:2.

Попереду у «Шахтаря» ще два спаринги – проти болгарських ЦСКА та «Лудогорця». А вже 22 січня підопічні Маріно Пушіча зіграють у Лізі чемпіонів з французьким «Брестом».