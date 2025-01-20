Львівські клуби розпочали співпрацю в межах попередньої домовленості

У понеділок, 20 січня, ФК «Карпати» на своєму сайті повідомили про перехід чотирьох футболістів «Руху». Новачками команди Владислава Лупашка стали правий захисник Олексій Сич, півзахисники Ілля Квасниця та Олег Федор і форвард Ігор Краснопір. Львівський клуб креативно представив нових гравців у стилі серіалу «Гра в кальмара».

Краснопір та Сич уклали з «левами» довгострокові контракти, а Квасниця та Федор будуть захищати кольори «зелено-білих» на правах оренди з подальшим обов'язком викупу протягом 2025 року.

Краснопір у дорослому футболі розпочинав свій шлях у «Юніорі» (Макарів) та «Калинівці». Влітку 2022-го приєднався до «Оболоні», з якою вийшов з Першої ліги в УПЛ (зіграв 52 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 3 асисти). Першу частину поточного сезону гравець молодіжної збірної України провів у складі «Руху» (17 матчів, 6 голів).

Сич – вихованець «Карпат». У 19-річному віці дебютував в УПЛ. Встиг пограти за «Карпати» Галич, «Рух» та бельгійський «Кортрейк» (в оренді). У поточному сезоні зіграв 16 поєдинків. У листопаді 2024 року дебютував за національну збірну України.

Квасниця почергово займався футболом у чернівецькій «Буковині», донецькому «Шахтарі» та львівських «Карпатах». Восени 2020 року приєднався до «Руху», у складі якого дебютував в УПЛ. Загалом в УПЛ зіграв 55 матчів, відзначився 12 голами. Гравець молодіжної збірної України.

Олег Федор розпочав займатися футболом у «Карпатах». Восени 2020 року став гравцем «Руху». В УПЛ вперше зіграв у вересні 2023 року (загалом в елітному дивізіоні зіграв 32 матчі). Гравець молодіжної збірної України.

Нагадаємо, 31 грудня два львівські клуби шокували новиною про злиття під брендом «Карпат» у сезоні 2025/26. Першу частину нинішнього розіграшу УПЛ вони завершили поруч – «Карпати» з 24 очками шості, у «Руху» на один пункт менше і сьома позиція.