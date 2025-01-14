Лупашко і Ко продовжують формувати склад перед стартом другої частини сезону

Львівські «Карпати» на своєму сайті оголосили про розірвання контракту з центральним півзахисником Артуром Рябовим. Угода була чинною до 30 червня 2025 року, однак сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

Нагадаємо, Рябов – вихованець закарпатського клубу «Мункач». Чотири сезони провів у луцькій «Волині», звідки влітку 2022 року перейшов у «Карпати». Пройшов з командою шлях від Першої ліги до УПЛ.

Загалом провів за «левів» 50 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. У поточному сезоні виходив на поле лише у 4 поєдинках (без результативних дій).

Цікаво, що за період, проведений у львівському клубі, Рябов подорожчав на 25 тисяч євро і тепер, згідно з Transfermarkt, його ціна становить 200 тисяч. Раніше повідомлялось, що Рябов продовжить кар’єру в іншій львівській команді – «Рух» (в рамках співпраці між клубами).

До слова, на зимову паузу «Карпати» пішли на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 24 очки. У доробку «Руха» 23 бали й сьоме місце.