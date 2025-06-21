Олександр Філіппов спробує себе у черговому українському клубі

Прес-служба «Полісся» оголосила про трансфер форварда Олександра Філіппова. Житомирський клуб підписав 32-річним нападником контракт терміном на 2 роки.

Нагадаємо, Філіппов – вихованець київського «Арсенала», де й розпочав професіональну кар’єру у 2011 році. Після двох сезонів перейшов у «Маріуполь», однак так і не зіграв жодного матчу за азовців. Далі були «Нікополь», краматорський «Авангард» та чернігівська «Десна», звідки Олександр перебрався у бельгійський «Сент-Трюйден» (відправлявся в оренду в «Ригу»).

Після повернення в Україну захищав кольори «Дніпра», а минулий сезон провів в «Олександрії» під керівництвом Руслана Ротаня, який і наполіг на трансфері гравця в «Полісся». У попередній першості Філіппов у 28 матчах забив 10 голів, віддав 2 гольові передачі і здобув історичне срібло УПЛ. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

До слова, «Полісся» у сезоні, що минув, посіло у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку і здобуло право виступати у Лізі конференцій.