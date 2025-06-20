Сергій Шищенко (ліворуч) з директором команди Ігорем Наболотним

Сергій Шищенко став головним тренером «Буковини», повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу. 49-річний фахівець підписав з «жовто-чорними» контракт на два сезони – до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, тренерську кар’єру Шищенко розпочав у 2010-му у дублі донецького «Металурга», а в 2015-му перейшов на аналогічну посаду у кам’янську «Сталь». Свій перший серйозний тренерський досвід він здобув саме у Чернівцях, очоливши перед стартом сезону 2016/17 першолігову «Буковину».

У січні 2017-го Сергій Юрійович став головним тренером юнацької команди «Шахтаря», яка під його керівництвом здобула бронзові нагороди чемпіонату України U-19 та виступала у юнацькій Лізі чемпіонів. Далі фахівець очолював «Миколаїв», юнацьку та дорослу команди «Полісся» та «Звягель».

У березні 2024-го року повернувся в «Полісся» у ролі виконувача обов’язків головного тренера та допоміг команді фінішувати на п’ятому місці в турнірній таблиці, забезпечивши житомирянам участь в єврокубках у наступному сезоні. У вересні 2025-го Шищенко очолив столичну «Оболонь», яка йшла останньою і зумів зберегти їй прописку в УПЛ.

До слова, керівництво «Буковини» минулого сезону ставило перед командою завдання виходу в УПЛ, однак «жовто-чорні» фінішували на сьомій сходинці групи А Першої ліги.