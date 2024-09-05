Київський клуб визначився з новим керманичем після звільнення Валерія Іващенка

Новим наставником «Оболоні» став Сергій Шищенко, повідомляє офіційний сайт киян. 48-річний фахівець підписав з представником УПЛ угоду на 3 сезони – до літа 2027 року.

На посаді наставника «Оболоні» Шищенко замінив Валерія Іващенка, який працював з командою з 2021 року. Під його керівництвом кияни вийшли в еліту українського футболу, а минулого сезону зберегли прописку в УПЛ у перехідних матчах.

За словами Іващенка, звільнення стало для нього неочікуваним. Щобільше, клуб хотів приховати цей факт – генеральний директор Олександр Різниченко запевняв журналістів, що Іващенко і надалі залишається працювати з командою. Зрештою, вже колишній наставник, контракт якого був чинний ще рік, поставив «Оболоні» ультиматум – поки з ним повністю не розрахуються, він не покине клуб.

Сергій Шищенко – вихованець харківського «Металіста», де й розпочав професіональну кар’єру. Також виступав за місцевий «Юпітер», донецький «Шахтар», тернопільську «Ниву», криворізький «Кривбас», запорізький «Металург», донецький «Металург», «Маріуполь» та одеський «Чорноморець».

Тренерську роботу розпочав у запорізькому «Металурзі» у 2010 році. Працював також з кам'янською «Сталлю», «Маріуполем», «Буковиною», «Шахтарем» U-19, «Миколаєвом», «Звягелем» та «Поліссям». З житомирцями Шищенко посів у турнірній таблиці УПЛ п’яту сходинку і вийшов у Лігу конференцій (вперше в історії клубу).

Зазначимо, «Оболонь» після 5-ти турів замикає турнірну таблицю УПЛ, набравши 1 очко.