Шищенко допоміг Оболоні зберегти прописку в УПЛ

Головний тренер «Оболоні» Сергій Шищенко покинув команду, повідомляє офіційний сайт «пивоварів». Рішення про припинення співпраці було ухвалене за обопільною згодою сторін – воно вступає в дію з 16 червня 2025 року.

Виконувати обов'язки головного тренера наразі буде виконувати Олександр Антоненко.

Нагадаємо, Шищенко очолив «Оболонь» 5 вересня 2024 року. Під його керівництвом кияни зіграли 25 офіційних матчів, здобули 8 перемог, 7 нічиїх та зазнали 10 поразок. За підсумками кампанії 2024/25 пивовари фінішували у турнріній таблиці УПЛ на 11 сходинці, набравши 32 очки.

Раніше повідомлялось, що головними претендентами на підписання Шищенка є «Олександрія», яка залишилась без тренера після відходу Руслана Ротаня в «Полісся», та першолігова Буковина.