Для Кирила Нестеренка це стане перший серйозний самостійний проект

Новим головним тренером «Олександрії» став Кирило Нестеренко, повідомляє офіційний сайт «містян». Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за інформацією ЗМІ контракт було підписано на два роки. Нестеренко на своїй посаді замінив Руслана Ротаня, який очолив «Полісся». Кирило став наймолодшим наставником в УПЛ, обійшовши у цьому рейтингу екстренера житомирців Імада Ашура.

Нагадаємо, Кирило – уродженець Макіївки. Виступав за клуби «Металург» (Донецьк) та «Шяуляй» (Латвія). Змушений був повісити бутси на цвях у 23 роки через травму. Після завершення ігрової кар’єри працював спочатку тренером молодіжки кам'янської «Сталі». З 25 вересня по 1 жовтня 2017 року навіть виконував обов'язки головного тренера основної команди.

Згодом увійшов до тренерського штабу Ніколая Костова і працював з ним у «Сталі», казахських «Шахтарі» (Караганда) та «Каспії» (Актау), а також болгарському «Левскі», звідки й перейшов в «Олександрію». Нестеренко володіє декількома іноземними мовами, є адептом прогресивного атакувального футболу.

Нагадаємо, «Олександрія» за підсумками минулого сезоні здобула історичне срібло УПЛ і завоювала право виступати в Лізі конференцій. 18 червня команда збереться на своїй базі, де й почне підготовку до єврокубків. А вже 2 липня стартують збори в Австрії.