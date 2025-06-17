Олександр Мартинюк міг приєднатися до Ротаня в «Поліссі», однак обрав грошовитіший варіант

Захисник «Олександрії» Олександр Мартинюк покинув команду, повідомляє офіційний сайт «містян». Новою командою 23-річного оборонця стане «Металіст 1925». Терміни на умови угоди не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, харківський клуб виплатить екскоманді Руслана Ротаня компенсацію у розмірі 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Мартинюк – вихованець луцької «Волині». До «Олександрії» приєднався 1 липня 2022 року. Дебютував у матчі проти донецького «Шахтаря» у серпні 2023 року. Загалом за Олександрію Олександр відіграв у 51 матчі, відзначившись двома асистами.

У червні 2025 року Мартинюк дебютував за національну збірну України у матчі проти Нової Зеландії, відзначившись у першому ж матчі результативною передачею.

Нагадаємо, «Олександрія» за підсумками минулого сезоні здобула історичне срібло УПЛ і завоювала право виступати в Лізі конференцій. Своєю чергою заможний «Металіст 1925» не без проблем повернувся в еліту з Першої ліги, пройшовши у перехідних матчах «Лівий Берег» (1:0, 1:0).