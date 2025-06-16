Віктор Скрипник повернувся до роботи після річної паузи

Новим головним тренером «Зорі» став Віктор Скрипник, повідомляє офіційний сайт луганців. Терміни та умови угоди з 55-річним фахівцем не розголошуються. На своїй посаді він замінить Младена Бартуловіча, який напередодні попрощався з командою і готується очолити «Металіст 1925».

Нагадаємо, Скрипник тренерську кар’єру розпочав у 2003 році у бременському «Вердері». Спочатку працював в німецькому клубі асистентом, згодом очолив другу команду, а з 2014-го по 2016-й роки працював з основою, ставши першим українцем, який тренував клуб Бундесліги.

Після сезону в «Ризі» (2018) очолив «Зорю», з якою двічі вигравав бронзові медалі УПЛ (2019/20, 2020/21) та ставав фіналістом Кубка України (2020/21). Також луганці під його керівництвом набрали на той момент найбільшу кількість очок в груповому етапі єврокубків. Було це в сезоні 2021/22 в Лізі конференцій, коли команда здобула 7 залікових пунктів.

У 2022-му Скрипник очолив «Ворсклу». Після двох сезонів став біля керма «Металіста 1925», однак не зумів виконати поставлене завдання і в липні 2024-го подав у відставку. З того часу залишався без роботи.

До слова, «Зоря» минулого сезону фінішувала у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 40 очок.