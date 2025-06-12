Команда з Чернігова після річної паузи повернулась у другий за силою дивізіон

У четвер, 12 червня, у матчі-відповіді плейоф за право виступати в Першій лізі сезону 2025/26 визначився останній учасник майбутньої першості. «Чернігів» на виїзді вдруге здолав МФК «Металург» з рахунком 2:0 (перший поєдинок завершився розгромом 3:0) і завоював право на підвищення у класі.

Нагадаємо, у паралельній парі «Поділля» двічі перемогло другу команду «Колоса» (2:0 і 1:0) і зберегло прописку в другому за силою дивізіоні. Чемпіон Другої ліги – «Пробій» – вийшов до Першої ліги напряму.

Команди, які виступатимуть у Першій лізі в сезоні 2025/26:

«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)

«Буковина» (Чернівці)

«Вікторія» (Суми)

«Ворскла» (Полтава)

«Інгулець» (Петрове)

«Лівий Берег» (Київ)

«Металіст» (Харків)

«Минай» (с. Минай, Закарпатська область)

«Нива» (Тернопіль)

«Поділля» (Хмельницький)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область)

ФСК «Фенікс-Маріуполь» (с. Підмонастир, Львівська область)

«Чернігів» (Чернігів)

«Чорноморець» (Одеса)

ЮКСА (Київ)

До слова, наступного сезону команди вже не будуть ділитися на групи, а зіграють у стандартному чемпіонаті у два кола.