«Чернігів» завоював путівку в Першу лігу, вибивши МФК «Металург»: визначилися всі 16 клубів
Запорізький клуб продовжить виступи у Другій лізі
Команда з Чернігова після річної паузи повернулась у другий за силою дивізіон
У четвер, 12 червня, у матчі-відповіді плейоф за право виступати в Першій лізі сезону 2025/26 визначився останній учасник майбутньої першості. «Чернігів» на виїзді вдруге здолав МФК «Металург» з рахунком 2:0 (перший поєдинок завершився розгромом 3:0) і завоював право на підвищення у класі.
Нагадаємо, у паралельній парі «Поділля» двічі перемогло другу команду «Колоса» (2:0 і 1:0) і зберегло прописку в другому за силою дивізіоні. Чемпіон Другої ліги – «Пробій» – вийшов до Першої ліги напряму.
Команди, які виступатимуть у Першій лізі в сезоні 2025/26:
- «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)
- «Буковина» (Чернівці)
- «Вікторія» (Суми)
- «Ворскла» (Полтава)
- «Інгулець» (Петрове)
- «Лівий Берег» (Київ)
- «Металіст» (Харків)
- «Минай» (с. Минай, Закарпатська область)
- «Нива» (Тернопіль)
- «Поділля» (Хмельницький)
- «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
- «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область)
- ФСК «Фенікс-Маріуполь» (с. Підмонастир, Львівська область)
- «Чернігів» (Чернігів)
- «Чорноморець» (Одеса)
- ЮКСА (Київ)
До слова, наступного сезону команди вже не будуть ділитися на групи, а зіграють у стандартному чемпіонаті у два кола.
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