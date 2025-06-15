Збірна України здобула впевнену перемогу над Фінляндією у другому матчі Євро U-21
«Синьо-жовті» реабілітувались за прикру поразку від Данії
У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України в межах 2-го туру чемпіонату Європи зустрічалась з Фінляндією. Поразка у першому матчі від Данії вимагала від «синьо-жовтих» лише перемоги, з чим команда Унаї Мельгоси впорались.
Євро-2025 (U-21), група D, 2-й тур
Фінляндія U-21 – Україна U-21 – 0:2
Голи: Ванат, 28, Брагару, 49
Вилучення: Бражко, 90+1 (Україна, друга жовта картка)
Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 16-й хвилині: Ванат ледь не скористався помилкою голкіпера, який занадто довго вибивав м'яч зі штрафного – сфера рикошетом пройшла поруч зі стійкою. За трохи не пощастило Бражкові, який бив зі штрафного метрів із 30-ти – м'яч у польоті змінив траєкторію і влучив у поперечину.
В середині тайму Україна вийшла вперед. Очеретько віддав вивірену передачу у штрафний на Ваната, перший удар форварда «Динамо» заблокував захисник, однак сфера знову відскочила до Владислава і з другої спроби він не залишив шансів суперникам.
Наприкінці тайму «синьо-жовті» могли подвоювати перевагу: вискочивши з-під пресингу суперника українці організували швидку контратаку, яка завершилась прострілом Козика з правого флангу і замиканням Брагару – кіпер врятував.
Одразу по перерві рахунок став 2:0 на користь України. Кіпер фінів помилився на виході, м’яч прилетів до Брагару, який спрямував його у порожні ворота. В середині другої сорокап’ятихвилинки Хюрюляйнен пробивав головою після стандарту з лівого флангу – Нещерет встиг зреагувати. Вже у доданий час Бражко заробив непотрібний другий «гірчичник» і залишив Україну у меншості. На щастя, на хід гри та підсумковий результат вилучення не повпливало.
Нагадаємо, вирішальний матч групового етапу збірна України зіграє у середу, 18 червня – суперником команди Унаї Мельгоси будуть Нідерланди.