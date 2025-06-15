Обидва голи забили представники київського «Динамо»

У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України в межах 2-го туру чемпіонату Європи зустрічалась з Фінляндією. Поразка у першому матчі від Данії вимагала від «синьо-жовтих» лише перемоги, з чим команда Унаї Мельгоси впорались.

Євро-2025 (U-21), група D, 2-й тур

Фінляндія U-21 – Україна U-21 – 0:2

Голи: Ванат, 28, Брагару, 49

Вилучення: Бражко, 90+1 (Україна, друга жовта картка)

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 16-й хвилині: Ванат ледь не скористався помилкою голкіпера, який занадто довго вибивав м'яч зі штрафного – сфера рикошетом пройшла поруч зі стійкою. За трохи не пощастило Бражкові, який бив зі штрафного метрів із 30-ти – м'яч у польоті змінив траєкторію і влучив у поперечину.

В середині тайму Україна вийшла вперед. Очеретько віддав вивірену передачу у штрафний на Ваната, перший удар форварда «Динамо» заблокував захисник, однак сфера знову відскочила до Владислава і з другої спроби він не залишив шансів суперникам.

Наприкінці тайму «синьо-жовті» могли подвоювати перевагу: вискочивши з-під пресингу суперника українці організували швидку контратаку, яка завершилась прострілом Козика з правого флангу і замиканням Брагару – кіпер врятував.

Одразу по перерві рахунок став 2:0 на користь України. Кіпер фінів помилився на виході, м’яч прилетів до Брагару, який спрямував його у порожні ворота. В середині другої сорокап’ятихвилинки Хюрюляйнен пробивав головою після стандарту з лівого флангу – Нещерет встиг зреагувати. Вже у доданий час Бражко заробив непотрібний другий «гірчичник» і залишив Україну у меншості. На щастя, на хід гри та підсумковий результат вилучення не повпливало.

Нагадаємо, вирішальний матч групового етапу збірна України зіграє у середу, 18 червня – суперником команди Унаї Мельгоси будуть Нідерланди.