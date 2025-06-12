Волошин став автором першого гола збірної України на Євро-2025

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України розпочала виступи на чемпіонаті Європи U-21. Першим суперником команди Унаї Мельгоси стала Данія. «Синьо-жовті» двічі виходили вперед, але дуже швидко пропускали у відповідь, а на останніх хвилинах дозволили супернику забити втретє і вирвати сенсаційну перемогу.

Євро-2025 (U-21), група D, 1-й тур

Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3

Голи: Волошин, 22, Брагару, 78 – Бішоф, 63, Бевінг, 81, Осула, 85

Вже на 2-й хвилині Очеретько бив з-за меж штрафного, однак м’яч зрикошетив на кутовий. У відповідь Сьоренсен вискочив сам на сам, але влучив у поперечину.

В середині тайму Ванат правим флангом увірвався у штрафний і закручував у дальню дев'ятку – вище воріт. У наступній атаці Україна вийшла вперед: Очеретько вирізав діагональ з правого флангу, Ванат не влучив по м'ячу, але Волошин у підкаті встиг замкнути на дальній стійці. Данці зовсім скоро могли відігратись – Брагару втратив м'яч на фланзі та привіз небезпечну атаку на наші ворота, але Батагов прийняв на себе потужний удар метрів з 13-ти.

По перерві скандинави зрівняли. Простріл з правого флангу, ніхто не зумів перехопити, м’яч прилетів до Бішофа, той на замасі прибрав Брагару і відновив статус-кво.

На 78-й хвилині В’юнник отримав передачу на хід на правому фланзі, протягнув сферу до штрафного і відпасував в центр на Очеретька. Той не став бити сам, а прокинув далі на Брагару і нападник «Динамо» потужним ударом реабілітувався за помилку під час взяття наших воріт.

На жаль, українці тішились не довго – Бевінг стрільнув метрів із 22-х, хтось із захисників підставив ногу, і м'яч рикошетом влетів у ворота. За 5 хвилин данці забили втретє і попри намагання українців врятувати нічию, довели гру до перемоги.

Наступний свій матч збірна України зіграє у неділю, 15 червня, з Фінляндією. Початок зустрічі о 19:00.