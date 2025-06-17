«Металіст 1925» оголосив про призначення головним тренером екснаставниці збірної України
Керівництво харківського клубу продовжує тасувати колишніх керманичів національної команди
Новим головним тренером жіночої команди «Металіста 1925» стала Наталія Зінченко, повідомляє офіційний сайт «жовто-синіх». Угода розрахована на два роки й вступає в дію 1 липня 2025 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.
На своїй посаді 45-річний фахівець замінила Володимира П’ятенка, який керував командою з липня 2023 року (паралельно він виконує обов’язки головного тренера жіночої збірної України.).
До тренерського штабу Зінченко увійдуть Марина Масальська, Олександр Митько, Дмитро Синяк та Анастасія Кварцяна.
Нагадаємо, Наталія Миколаївна – вихованка ФК «Елегія» (Бобровиця). Виступала в Україні за «Легенду», «Аліну» та «Донеччанку», з якою перемагала в чемпіонаті (1996) і двічі вигравала Кубок України (1995, 1996). В 1997-му переїхала до Росії, де захищала кольори команд «Рязань-ВДВ», «Енергія» (Воронеж) та «Звєзда-2005» (Пермь). У сезоні 2008/09 була фіналісткою Кубка УЄФА. З 1994 по 2009 рр. захищала кольори національної збірної України.
Кар'єру гравчині завершила у 2009 році, незабаром приступивши до тренерської робити у клубі «Звєзда-2005» (Пермь). На Батьківщині працювала із «Житлобудом-2»/«Ворсклою» (2013-2024), а також з молодіжною збірною України U-19 (2012-2018). З 2018-го по 2021-й очолювала жіночу національну команду. З лютого 2025 року входить також до тренерського штабу жіночої збірної України U-17.
Під її керівництвом команда «Житлобуд-2»/«Ворскла» стала 5-разовим чемпіоном України та 4-разовим володарем Кубка України.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону «Металіст 1925» завоював срібні медалі чемпіонату України й отримав право виступати в Лізі чемпіонів. У фіналі Кубка України харків’янки поступилися «Ворсклі» з рахунком 0:1.