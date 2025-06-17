Наталія Зінченко у статусі гравця виходила в фінал Кубка УЄФА

Новим головним тренером жіночої команди «Металіста 1925» стала Наталія Зінченко, повідомляє офіційний сайт «жовто-синіх». Угода розрахована на два роки й вступає в дію 1 липня 2025 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

На своїй посаді 45-річний фахівець замінила Володимира П’ятенка, який керував командою з липня 2023 року (паралельно він виконує обов’язки головного тренера жіночої збірної України.).

До тренерського штабу Зінченко увійдуть Марина Масальська, Олександр Митько, Дмитро Синяк та Анастасія Кварцяна.

Нагадаємо, Наталія Миколаївна – вихованка ФК «Елегія» (Бобровиця). Виступала в Україні за «Легенду», «Аліну» та «Донеччанку», з якою перемагала в чемпіонаті (1996) і двічі вигравала Кубок України (1995, 1996). В 1997-му переїхала до Росії, де захищала кольори команд «Рязань-ВДВ», «Енергія» (Воронеж) та «Звєзда-2005» (Пермь). У сезоні 2008/09 була фіналісткою Кубка УЄФА. З 1994 по 2009 рр. захищала кольори національної збірної України.

Кар'єру гравчині завершила у 2009 році, незабаром приступивши до тренерської робити у клубі «Звєзда-2005» (Пермь). На Батьківщині працювала із «Житлобудом-2»/«Ворсклою» (2013-2024), а також з молодіжною збірною України U-19 (2012-2018). З 2018-го по 2021-й очолювала жіночу національну команду. З лютого 2025 року входить також до тренерського штабу жіночої збірної України U-17.

Під її керівництвом команда «Житлобуд-2»/«Ворскла» стала 5-разовим чемпіоном України та 4-разовим володарем Кубка України.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону «Металіст 1925» завоював срібні медалі чемпіонату України й отримав право виступати в Лізі чемпіонів. У фіналі Кубка України харків’янки поступилися «Ворсклі» з рахунком 0:1.