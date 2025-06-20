Младен Бартуловіч (ліворуч)

Головним тренером «Металіста 1925» став Младен Бартуловіч, повідомляє офіційний сайт «жовто-синіх». 38-річний фахівець підписав з харків’янами контракт на три сезони.

До тренерського штабу хорватського наставника увійдуть Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.

Нагадаємо, Бартуловіч – вихованець «Хайдука», де й розпочав професіональну кар’єру у 2004 році. У 2006-му переїхав в Україну, де виступав за «Дніпро», «Кривбас», «Арсенал», «Карпати», «Ворсклу», «Волинь» та «Інгулець». За збірну Хорватії провів 2 матчі.



Після завершення кар’єри гравця працював асистентом головного тренера в «Інгульці» та «Зорі», а минулого сезону виконував обов’язки наставника луганців. Під його керівництвом «Зоря» завершила чемпіонат на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ.

«Металіст 1925» у попередній першості очолював Патрік ван Леувен, однак був звільнений за два тури до фінішу. Команда, однак, зуміла у перехідних матчах двічі здолати «Лівий Берег» і повернутись в елітний дивізіон.