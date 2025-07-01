Ярослав Карабін (ліворуч) та Андрій Кліщук стали новими гравцями «Карпати»

«Карпати» на своєму сайті повідомили про підписання одразу двох новачків. Новобранцями «левів» стали воротар Андрій Кліщук та півзахисник Ярослав Карабін. Обидва гравці приєднались до команди Владислава Лупашка у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 32-річний Кліщук – вихованець одеського футболу. Виступав за «Чорноморець», «Гірник-Спорт», «Суми», вінницьку «Ниву», «Нафтовик», СК «Дніпро-1», херсонський «Кристал», «Інгулець» та «Кривбас». У «Карпатах» він має замінити Олександра Кемкіна, який переходить у зворотному напрямку до «Кривбасу». У новій команді Кліщук взяв собі номер 30. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

22-річний Карабін – розпочинав у «Карпатах», виступаючи за команди U-17 та U-19. Восени 2020-го перейшов у «Рух» – минулого сезону його визнали найкращим гравцем жовто-чорних (у 32 матчах він забив 6 голів та віддав 7 асистів). Викликався до молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

До слова, «Карпати» минулий сезон завершили на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 46 очок.