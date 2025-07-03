«Шахтар» першим стартує в цьогорічній єврокубковій кампанії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) напередодні нового єврокубкового сезону опублікував оновлений рейтинг національних асоціацій. Україна опустилася з 23-ї на 28-му сходинку, оскільки втратила 6,800 очок за сезон 2020/21 – найбільший доробок українських клубів за останні п'ять єврокубкових кампаній.

В активі України – 17,6 бала. Випереджають нас Словенія (18,093), Росія (18,299), Румунія (19,500), Угорщина та Словаччина (по 19,750), а найближчими переслідувачами є Азербайджан (17,125) та Болгарія (15,875). Цікаво, що Росія, яка не бере участі в єврокубках, щороку отримує від УЄФА по 4,333 бала (найменшу суму за сезон із зароблених за останні п'ять років).

Варто зазначити, що місця з 23-го до 29-го мають однакову цінність у плані розподілу квот на єврокубки. Однак якщо Україна за підсумками наступного сезону опуститься на 30-33 сходинки, то кількість учасників в єврокубках не зміниться, проте один клуб стартуватиме в Лізі конференцій не з другого, а з першого раунду кваліфікації.

Топ-10 національних асоціацій УЄФА (станом на 3 липня 2025 року):

1. Англія – 90,839 бала (9 команд у єврокубках)

2. Італія – 80,946 (7)

3. Іспанія – 74,953 (8)

4. Німеччина – 71,117 (7)

5. Франція – 65,177 (7)

6. Нідерланди – 57,950 (6)

7. Португалія – 52,666 (5)

8. Бельгія – 50,850 (5)

9. Туреччина – 40,800 (5)

10. Чехія – 37,500 (5)

...

26. Росія – 18,299 (0)

27. Словенія – 18,093 (4)

28. Україна – 17,600 (4)

29. Азербайджан – 17,125 (4)

30. Болгарія – 15,875 (4)

Нагадаємо, у сезоні 2025/26 Україна в єврокубках буде представлена чотирма командами. Динамо стартує у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, Шахтар (як переможець Кубка України) розпочне з 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а Олександрія та Полісся гратимуть у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.