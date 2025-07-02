Йован Маркоскі вигравав з полтавцями Кубок України

Новим головним тренером «Гірник-Спорта» став Йован Маркоскі, повідомляє офіційний сайт клубу з Горішніх Плавнів. 45-річний сербський фахівець став першим іноземним тренером в історії команди.

Нагадаємо, Маркоскі найбільшої слави здобув виступаючи у «Ворсклі». За період з 2006-го по 2015-й роки він провів за полтавську команду 226 матчів та забив 19 м’ячів. Разом з «зелено-білими» вигравав Кубок України у 2009 році.

До переходу в «Гірник-Спорт» Йован працював головним тренером команди «Раднічкі» (Обреновац), яка виступала у третій лізі чемпіонату Сербії. Також асистентом Маркоскі призначений що один колишній гравець «Ворскли» Павло Ребенок.

Нагадаємо, минулого сезону «Гірник-Спорт» фінішував у турнірній таблиці групи В Другої ліги на п'ятій сходинці.