Роман Якуба (ліворуч) залишається в елітному дивізіоні сусідньої країни

Український захисник Роман Якуба перейшов з «Пущі» в «Заглембє», повідомляє офіційний сайт люблінської команди. 24-річний центрбек підписав з новим клубом контракт до 30 червня 2027-го. Сума трансферу склала 650 тисяч євро.

Нагадаємо, Якуба – вихованець ФК «Львів». Виступав за молодіжні команди та дубль «Шахтаря». В липні 2021 року перейшов у Вальмієру, з якою у 2022 році став чемпіоном Латвії.

З січня 2023-го грав за «Пущу» – спочатку на правах оренди, а через рік – повноцінно. Минулого сезону провів за клуб з Неполомиці 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист й став одним з найкращих гравців команди. Викликався у збірні України різних вікових груп (від U-16 до U-23). Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

Цікаво, що за підсумками чемпіонату Польщі «Пуща» фінішувала на останній сходинці й вилетіла у нижчий дивізіон. «Заглембє» ж завершив сезон на рятівній 15-й сходинці.