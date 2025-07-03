Павло Полегенько допоміг команді піднятись з Першої ліги в УПЛ

«Карпати» на своєму офіційному сайті повідомили про продовження співпраці з Павлом Полегеньком. 30-річний правий захисник підписав з «зелено-білими» нову угоду за системою 1+1. Попередній контракт футболіста завершувався 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Полегенько – вихованець «Динамо», де й розпочав свої виступи на професіональному рівні у 2012 році (відправлявся в оренду в Говерлу). У 2016-му покинув київський клуб і грав за «Зірку», «Маріуполь», «Десну», «Інгулець», «Львів» та «Зорю».

До «Карпат» приєднався в липні 2023 року і пройшов разом з командою шлях з Першої ліги до УПЛ. За цей час у складі «левів» Полегенько зіграв 50 матчів, забив вісім м’ячів і віддав чотири результативні передачі (минулого сезону в 22 поєдинках оформив 2 голи і 1 асист). Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

Карпати попередню першість завершили на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 46 очок.

Раніше в команді повідомили про підписання двох новобранців – голкіпера Андрія Кліщука та півзахисника Ярослава Карабіна.