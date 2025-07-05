Київський клуб з поразки розпочав підготовку до старту в єврокубках

У суботу, 5 липня, «Динамо» у першому спарингу літнього збору, який проходить в Австрії, зустрічалось з новачком вищого дивізіону Угорщини – «Кішвардою». Суперник, який на голову нижчий за якістю виконавців, дав майстер-клас киянам і вказав тренерському штабу на проблеми команди.

Товариський матч

«Динамо» (Україна) – «Кішварда» (Угорщина) – 0:2

Голи: Йорданов, 24, Матановіч, 71

Динамівці розпочали гостріше і вже на перших хвилинах двічі загрожували воротам суперника. Спочатку Саленко невдало завершив подачу з кутового, а згодом Супряга мав виходити віч-на-віч, але перехитрив сам себе – обігнав м'яч, а поки озирався, воротар зіграв на перехопленні. На 17-й хвилині угорці ледь не вийшли вперед – Моргун потягнув удар метрів з п’яти під поперечину після розіграшу стандарту.

Однак в середині тайму кіперу «Динамо» не вдалось врятувати свої ворота: швидка атака завершилась навісом з лівого флангу і влучним замиканням головою від Йорданова. Незадовго до перерви Буяльський випробував щастя ударом з далекої відстані – без проблем для голкіпера.

Після відпочинку Шовковський зробив одразу 10 замін, які додали вогню, але не вплинули на результат. Фактично одразу Осипенко головою замикав головою навіс Ярмоленка – кіпер підстрахував. На 70-й хвилині угорці ледь не реалізували стандарт – після удару головою сфера пройшла впритирку зі стійкою. Та вже за 2 хвилини динамівці порушили правила у власному штрафному і Матановіч з пенальті добив киян.

Як наслідок, поразка «Динамо» в дебютному матчі. Свій наступний спаринг «біло-сині» зіграють у четвер, 10 липня, проти данського «Мітьюлланда».