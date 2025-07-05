Максим Таловєров залишається в Чемпіоншипі

Український захисник «Плімута» Максим Таловєров став гравцем «Сток Сіті», повідомляє офіційний сайт гончарів«». 25-річний оборонець підписав з новою командою контракт на три сезони – до 30 червня 2028 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, однак, за даними Transfermarkt, гравець обійшовся «Сток Сіті» у 2 мільйони євро – саме за таку суму «Плімут» придбав Таловєрова у ЛАСКа в січні цього року.

Таким чином Таловєров став першим українським футболістом в історії «Сток Сіт» й поки єдиним українцем, хто виступає у Чемпіоншипі.

Нагадаємо, Максим – вихованець академій донецьких «Шахтаря» і «Олімпіка» та київського «Арсенала». У лютому 2019 році перейшов до команди «Чеське Будейовіце». Також виступав за місцеві «Славію» та «Слован». Взимку 2023-го став гравцем австрійського ЛАСКа (спочатку на правах оренди, а згодом – на повноцінній основі).

За збірну України Таловєров дебютував у півфіналі плейоф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Загалом за національну команду провів 8 поєдинків. Transfermarkt оцінює його в 3 млн євро.

До слова, минулого сезону українець провів за «Плімут» 13 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Команда, однак, не змогла втриматись у Чемпіоншипі і вилетіла у третій за силою дивізіон Англії. «Сток Сіті» натомість фінішував вісімнадцятим.