Діогу Жота не впорався з керуванням на трасі в Іспанії

Нападник «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді, інформує Marca. Трагедія сталася у ніч на 3 липня у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія (Іспанія).

Автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст, який виступав за португальський «Пенафієл»), злетів із дороги та загорівся. Екстрена служба, яка оперативно прибула на місце трагедії, врятувати футболістів не змогла.

Як згодом повідомила поліція, причиною смертельної автокатастрофи стала технічна несправність автомобіля Lamborghini, в якому перебував футболіст. Аварія сталася через прокол шини під час виконання обгону.

До слова, в Діогу та його дружини Руте Кардосо (побрались лише 7 днів тому) троє дітей.

Нагадаємо, Жота розпочав професіональну кар’єру у португальському клубі «Пасуш Феррейра». У 2016 році за 7 млн євро перейшов у «Порту». Влітку 2018-го перебрався на Туманний Альбіон і став гравцем «Вулверхемптона». За «Ліверпуль» виступав з вересня 2020 року (обійшовся «червоним» у 44,7 млн євро). Минулого сезону став чемпіоном Англії у складі мерсисайдців.

За збірну Португалії відіграв майже півсотні матчів (14 голів та 12 асистів). Двічі вигравав з піренейцями Лігу націй (2018/19, 2024/25).