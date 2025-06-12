«Тоттенхем» оголосив про підписання наставника, який тренував українця в АПЛ
Фахівець визнавався найкращим тренером Данії у 2020 році
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Новим головним тренером «Тоттенхема» став Томас Франк, повідомляє офіційний сайт лондонців. 51-річний фахівець підписав зі «шпорами» контракт до літа 2028 року. На своїй посаді він замінив Ангелоса Постекоглу, який привів команду до перемоги в Лізі Європи.
Нагадаємо, Франк тренерську роботу розпочав у 2008 році у збірній Данії U-16. Згодом працював з командами U-17 та U-19. З 2013-го до 2016-го років очолював данський «Брондбю», звідки перейшов в англійський «Брентфорд». Спочатку був асистентом, а з 2018 року став повноцінним наставником. Томас не лише вивів «бджіл» в АПЛ, але й зміг перетворити їх на повноцінного середняка елітного дивізіону.
До слова, під керівництвом Франка великий прогрес зробив український півзахисник Єгор Ярмолюк, який з недавніх пір став повноцінним гравцем національної збірної України, а нині допомагає молодіжній збірній на Євро-2025 у Словаччині.
Минулого сезону «Тоттенхем» фінішував у турнірній таблиці АПЛ на 17-й сходинці (38 очок), що стало найгіршим показником за всю історію участі в Прем’єр-лізі.