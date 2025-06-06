Постекоглу не зумів переконати керівництво «шпор» у своїй профпридатності

Ангелос Постекоглу більше не тренуватиме «Тоттенхем», повідомляє офіційний сайт лондонського клубу. 59-річний фахівець позбувся своєї посади через 16 днів після перемоги в Лізі Європи – звитяга над «Манчестер Юнайтед» (1:0) принесла «шпорам» перший трофей за 17 років.

Попри це, команда зазнала гучного провалу у чемпіонаті Англії, фінішувавши у турнірній таблиці на 17-й сходинці (38 очок). У клубі підкреслили, що не можуть дозволити емоціям від єврокубкового тріумфу затьмарити загальну динаміку в АПЛ: за останні 66 матчів в АПЛ команда здобула лише 78 очок і завершила минулий сезон на найгіршому місці за всю історію участі в Прем’єр-лізі.

Нагадаємо, Постекоглу розпочав тренерську роботу в 1996 році в австралійському «Саут Мельбурн» (здобув з командою 2 чемпіонства). Далі були «Брісбен Роар» (2 чемпіонства) та «Мельбурн Вікторі» з перервою на молодіжну збірну Австралії та грецький «Панахаїкі». У 2018-му, після чотирьох сезонів у національній збірній Австралії (переможець Кубка Азії), очолив японську «Йокогаму» (золото першості), з якої перейшов у шотландський «Селтік» (2 чемпіонства, Кубок Шотландії та Кубок шотландської ліги). Влітку 2023 року Ангелос очолив «Тоттенхем» і приніс команді перший трофей з 2008 року – Лігу Європи-2024/25.

Серед кандидатів на заміну Постекоглу називають головного тренера «Брентфорда» Томаса Франка і наставника «Фулхема» Марку Сілву.