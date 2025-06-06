Джан П'єро Гасперіні і Клаудіо Раньєрі

Колишній наставник «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні став новим головним тренером «Роми», повідомляє офіційний сайт «вовків». 67-річний фахівець підписав з римлянами трирічний контракт – до літа 2028-го. На своїй посаді він замінить Клаудіо Раньєрі, який став радником клубу зі спортивних питань.

До слова, Гасперіні стане четвертим наставником «Роми» менш ніж за рік. У сезоні 2024/25 «джалороссі» також тренували Даніеле Де Россі та Іван Юріч, якого в листопаді змінив Раньєрі. Під керівництвом Клаудіо «Рома» у турнірній таблиці Серії А фінішувала п’ятою, завоювавши право виступати в Лізі Європи.

Нагадаємо, Гасперіні розпочав тренерську кар'єру у молодіжній команді «Ювентуса» у 1994 році. Також встиг потренувати «Кротоне», «Дженоа», «Інтер» та «Палермо». Найбільшого ж успіху досяг з «Аталантою» (очолював з 2016 року), де працював з двома українцями – Русланом Маліновським та Віктором Коваленком.

У сезоні 2023/24 він привів бергамасків до чемпіонства в Лізі Європи. Минулу першість «Аталанта» завершила на третьому місці чемпіонату Італії й виступатиме у Лізі чемпіонів.